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الامارات | طقس صحو وغائم جزئياً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | طقس صحو وغائم جزئياً 1/2
  • الامارات | طقس صحو وغائم جزئياً 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وقد تظهر بعض السحب شرقاً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وتراوح سرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 12:46، والمد الثاني في الساعة 00:55، والجزر الأول في الساعة 18:35، والجزر الثاني في الساعة 07:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 09:37، والمد الثاني في الساعة 20:51، والجزر الأول في الساعة 15:12، والجزر الثاني في الساعة 03:37.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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