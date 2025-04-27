الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . يتساءل معلمون مقيمون عن شروط معادلة الرخص الدولية للهيئة التدريسية؟

بيّنت وزارة التربية والتعليم أن خدمة طلب معادلة الرخص الدولية للهيئة التدريسية متاحة عبر موقعها الرسمي، وتتيح للمتعاملين الحصول عليها في نظام ترخيص المهن التعليمية، ما ينفي الحاجة للتقدم لاختبارات الترخيص المهني.

وأوضحت أن شروط التسجيل في نظام ترخيص المهن التعليمية تشمل ربط الملف الإلكتروني عن طريق الهوية الإماراتية، واستيفاء معادلة المؤهل الجامعي أو تصديق المؤهل الجامعي (من وزارة التربية والتعليم) وإرفاقها عبر نظام ترخيص المهن التعليمية، مشيرة إلى إنجاز الخدمة خلال 30 يوماً، وتبلغ رسومها 100 درهم.