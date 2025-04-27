الإمارات تشارك في «أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تشارك الإمارات في النسخة الـ25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي (APhO 25) الذي تستضيفه مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية من 4 إلى 12 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 240 طالباً وطالبة من 30 دولة آسيوية وأوقيانية.

تأتي مشاركة الإمارات تأكيداً لالتزامها بدعم ورعاية الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية، ضمن رؤيتها الوطنية لتعزيز الابتكار والريادة العلمية على مستوى المنطقة والعالم. وحرصت المؤسسات التعليمية المعنية على إعداد الطلبة المشاركين من خلال برامج تدريبية مكثفة، تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية للفيزياء.

ويخوض الطلبة المشاركون تحديات علمية متقدمة عبر اختبارين رئيسيين الأول نظري والآخر عملي، تمتد مدتهما على مدار 10 ساعات إجمالية، بما يعزز من خبراتهم الأكاديمية والبحثية، ويؤهلهم للمشاركة المستقبلية في الأولمبياد الدولي للفيزياء. وتشهد النسخة الحالية من الأولمبياد مشاركة واسعة من الدول الخليجية والعربية، إلى جانب دول آسيوية رائدة في مجال العلوم، مما يوفر بيئة تنافسية محفزة للطلبة الموهوبين.

ينظم الحدث وزارة التعليم السعودية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويُعد محطة رئيسية على طريق إعداد الطلبة المتميزين علمياً.