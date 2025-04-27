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عمار النعيمي يحضر أفراح بن خادم

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عمار النعيمي يحضر أفراح بن خادم

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الوليد خالد أحمد بن خادم النعيمي، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، بمناسبة زفاف نجله خالد، على كريمة عبدالله سلطان أحمد بن خادم النعيمي.
وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة. حضر حفل الاستقبال الشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين الذين باركوا للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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