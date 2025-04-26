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"الفارس الشهم 3" تطلق مبادرة حفر آبار مياه جنوب قطاع غزة

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"الفارس الشهم 3" تطلق مبادرة حفر آبار مياه جنوب قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" إطلاق مبادرة حفر آبار مياه بالتعاون مع الهيئات المحلية والبلديات في جنوب قطاع غزة للمساهمة في الحد من تفاقم كارثة النقص الحاد في المياه في خطوة إنسانية عاجلة للتخفيف من آثار الأزمة مع التأكيد على أن هذه الجهود تبقى حلولاً مؤقتة ولا تمثل معالجة جذرية للأزمة الإنسانية المتواصلة.
تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار إغلاق معابر قطاع غزة ومنع تدفق الإمدادات الغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطات المياه، وما ترتب على ذلك من انهيار للبنية التحتية الحيوية.
على صعيد متصل، أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" بدء دعمها لتكيات الطعام والمخابز البدائية عبر السوق المحلي، مستهدفةً مخيمات ومراكز الإيواء في جنوب غزة، سعياً إلى توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي للأسر المتضررة والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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