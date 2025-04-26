طقس صحو مع سحب ورياح خفيفة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وقد تظهر بعض السحب شرقا.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والمد الثاني عند الساعة 00:55، والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزرالثاني عند الساعة 07:22.

في بحرعمان، يكون الموج خفيفا أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 09:37 والمد الثاني عند الساعة 20:51، والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 27 50 10

دبــــــي 43 28 60 15

الشارقة 44 28 55 10

عجمان 38 25 65 10

أم القيوين 40 26 60 15

رأس الخيمة 44 24 55 10

الفجيرة 40 27 60 10

العـين 42 30 40 10

ليوا 43 30 50 10

الرويس 43 30 80 20

السلع 42 28 60 15

دلـمـا 35 27 70 25

طنب الكبرى/الصغرى 27 26 75 30

أبوموسى 27 26 75 30.