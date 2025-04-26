الامارات | الإمارات تتضامن مع إيران وتعزي في ضحايا انفجار ميناء بندر عباس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصادق تعازيها في ضحايا انفجار ميناء بندر عباس في جنوب إيران، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص ووقوع أضرار مادية جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.