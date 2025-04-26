الامارات | «الفلك الدولي» رؤية هلال ذي القعدة مساء الأحد «مستحيلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز الفلك الدولي، أن رؤية هلال شهر ذي القعدة، بالعين المجردة أو بالتلسكوب بعد غروب الشمس مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي يوم الأحد 27 إبريل 2025، بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس وبسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس. وذلك كما هو مبين في الخارطة المرفقة ليوم الأحد.

وأشار المركز إلى أن رؤية الهلال بعد غروب الشمس ممكنة يوم الإثنين 28 إبريل، باستخدام التلسكوب من شرق العالم، وهي ممكنة بالعين المجردة من وسط وغرب العالم، مشيراً إلى أن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الأحد 27 إبريل الساعة 19:31 بالتوقيت العالمي.