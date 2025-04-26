الامارات | عقار جديد لمرض اللوكيميا الحادة في الإمارات يرفع نسبة الشفاء إلى 96%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات السابع لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال، الذي يعقد على مدار يومين في أبوظبي، بحضور أكثر من 700 شخص من الأطباء والمتخصصون في مجال الأورام والباحثون والعاملين في القطاع الطبي من مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وشهد اليوم الأول للمؤتمر، استعراض أحدث بروتوكولات العلاج لمرض اللوكيميا الحادة وهو عقار دوائي جديد معتمد BLINCYTO (blinatumomab)، يرفع نسبة الشفاء لتصل إلى 96%، كما ناقش الخبراء الإستراتيجيات المتقدمة في التخطيط الجراحي لحالات الأورام المعقدة لدى الأطفال.

وتفصيلاً، يُركز المؤتمر لهذا العام على مساري أمراض الدم والأورام وطب الأطفال العام، وأهم الممارسات السريرية المتقدمة، وأحدث الأبحاث، والعلاجات الناشئة في مجال أمراض الدم والأورام لدى الأطفال، بهدف رفع مستوى الوعي بالكشف المبكر عن سرطانات الأطفال، وتقديم التوجيه لأطباء الأطفال حول إحالة الحالات إلى خبراء متخصصين، وتُشارك في المؤتمر 22 دولة حيث يوفر 8 جلسات علمية تتضمن 60 ندوة متخصصة، و87 متحدثاً، و40 ملصقًا بحثيًا مُحكّمًا

وأوضح، رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة والعلمية، واستشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظام، الدكتور زين العابدين، "في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر"، العقار الجديد الخاص بعلاج مرض اللوكيميا الحادة، "بليناتوموماب" تم تصنيعه في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتماده من جانب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قبل 10 أشهر، وبعد ذلك بقليل تم اعتماده وتوفيره في دولة الإمارات، ما يؤكد التقدم السريع الذي تشهده دولة الإمارات في التخصصات الدقيقة لطب الأطفال، ويعكس حرص الدولة على توفير أحدث العلاجات ضمن منظومتها الصحية المتطورة.

وأشار، زين العابدين إلى أن عقار "بليناتوموماب" مرتفع التكلفة إلا أنه يتم تغطيته من قبل التأمين الصحي، ويتم توفيره عبر 3 مستشفيات في الدولة تشمل مستشفى توام في العين، ومعهد برجيل لعلاج الأورام في أبوظبي، والمستشفى الأمريكي بدبي، لافتاً إلى أن يتم اعطاءه للمريض عن طريق الحقن، ويسهم في رفع نسب الشفاء إلى 96%.

واستعرض المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر علم الوراثة ودوره في الأورام وأمراض الدم التي يكتسبها الأبناء بالوراثة، وسرطانات الدم الحادة وسرطانات الدماغ ومرض النيوروبلاستوما النادر الذي يصيب الأطفال ما قبل الـ ـ5 أعوام، ومرض الأنيميا المنجلية، مشيرين إلى أن المؤتمر رسخ مكانته كمنتدى ذي أهمية دولية، يسهم في توحيد أصوات الخبراء من جميع أنحاء المنطقة وخارجها، لتمهيد الطريق واختصار رحلة التشخيص لمنح الأمل لآلاف المرضى الصغار.

من جانبها، قالت الرئيسة المشاركة للمؤتمر، استشارية أمراض الدم والأورام في مستشفى توام، الدكتورة ليلى علي الريامي، "سيسهم التعاون والشراكات التي أُقيمت على هامش المؤتمر في الارتقاء بالمعايير السريرية وتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات المُنقذة للحياة في جميع أنحاء مناطقنا الجغرافية المشتركة".