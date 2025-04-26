طرق دبي تفتتح تقاطعاً مجسراً بطول 1.8 كم لخدمة مجمع الاستثمار

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، تقاطعاً مجسراً محكوماً بإشارة ضوئية بطول1.8كم وبسعة ثلاثة مسارات، لخدمة الحركة المرورية من وإلى مجمع دبي للاستثمار على شارع اليلايس.

ويوفر الجسر نفسه حركة الالتفاف يميناً للدخول إلى المجمع للقادمين من دبي وحركة الالتفاف يميناً للخروج باتجاه شارع الإمارات لتنظيم الحركة وضمان السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

أنشِئ التقاطع المجسر في إطار حرص الهيئة على ضمان الحركة السلسة للقطارات على متن شبكة السكك الحديدية الوطنية لتتحرك على امتداد شارع اليلايس في الجزيرة الوسطية على نفس مستوى الطريق، إلى جانب ضمان انسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة لتكون حركة المركبات مفصولة تماماً عن حركة القطارات.