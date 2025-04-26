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أنور قرقاش: الكرامة لا تكرس بالشعارات بل تصان عبر حماية الحقوق

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أنور قرقاش: الكرامة لا تكرس بالشعارات بل تصان عبر حماية الحقوق

ابوظبي - سيف اليزيد -  أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الكرامة لا تكرس بالشعارات، بل تصان عبر حماية الحقوق وتحقيق الفرص وضمان مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات .
وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «لطالما تم توظيف مصطلح الكرامة في الخطاب السياسي العربي لتبرير الإخفاقات التنموية وخدمة الأيديولوجيات، حتى عند فشلها. والحقيقة أن الإنسان العربي، كغيره من شعوب العالم، بحاجة إلى مقياس حقيقي للكرامة قوامه الأمان والعدالة والتنمية».
وأضاف معاليه: « فالكرامة لا تكرس بالشعارات، بل تصان عبر حماية الحقوق وتحقيق الفرص وضمان مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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