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الحرس الوطني ينقذ 10 بحارة من حريق سفينة في عرض البحر

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  • الحرس الوطني ينقذ 10 بحارة من حريق سفينة في عرض البحر 1/2
  • الحرس الوطني ينقذ 10 بحارة من حريق سفينة في عرض البحر 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابعة للحرس الوطني، أمس الخميس، من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة لـ10 أشخاص من الجنسية الآسيوية، كانوا على متن سفينة تجارية تعرضت لحريق أثناء إبحارها في عرض البحر. 

وقد استجابت الفرق المختصة فور تلقي البلاغ، وتم تنفيذ العملية وفق أعلى معايير السلامة، حيث تم إجلاء جميع الأفراد إلى منطقة آمنة دون تسجيل أي إصابات. 
تأتي هذه العملية في إطار المهام الحيوية التي يضطلع بها الحرس الوطني، بما في ذلك تعزيز الأمن البحري والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، حفاظًا على الأرواح ودعمًا للسلامة العامة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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