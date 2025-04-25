الامارات | محمد بن راشد: جناح الإمارات في "إكسبو أوساكا" يمثل تمسكنا بأصالة الماضي وشغفنا بالمستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جناح الإمارات في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" "يمثل تمسكنا بأصالة الماضي وشغفنا بالمستقبل".

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "سعدت اليوم بزيارة معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان .. وسعدت أكثر بزيارة جناح الإمارات في المعرض".

وأضاف سموه: "أعجبني تصميم جناحنا الوطني المستلهم من النخلة.. والذي يقوم على تصور جديد "للعريش".. وهي البيوت القديمة المبنية من سعف النخيل وجذوعه .. ولكن محتوى "العريش" يتحدث عن مشاريعنا في الفضاء .. ومبادراتنا المستقبلية في قطاع الصحة .. وتقدمنا في مشاريع الاستدامة … جناحنا يمثل تمسكنا بأصالة الماضي .. وشغفنا بالمستقبل".

وختم سموه بالقول: "كل الشكر على القائمين عليه وأخص منهم الشيخة مريم بنت محمد بن زايد التي أشرفت على تصميمه وتطويره وأبدعت كعادتها في تقديمه للعالم".