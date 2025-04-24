الامارات | إطلاق تقرير 15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، تقريراً بعنوان «15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي»، لتسليط الضوء على مجموعة من أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحكومي في دبي.

ورصد التقرير نتائج إيجابية قياسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الحكومي، بما في ذلك فرص رفع دقة النصوص والنسخ الرقمية المستخدمة حكومياً بلغات عديدة بنسبة تصل حتى 94.6%، فضلاً عن تحسين دقة التقييم العقاري في الإمارة بنسبة تصل حتى 85%، بفضل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أشار التقرير إلى قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الإجابة عن الاستفسارات الشائعة للمتعاملين في قطاعات حكومية معينة بنسبة تصل حتى 80%، إضافة إلى خفضها التكاليف التشغيلية لبعض الخدمات الحكومية بنسب قد تصل حتى 70%، وهي النسبة ذاتها التي يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي تحقيقها في تخفيض تكاليف إنتاج المحتوى الرقمي.

وبيّنت نتائج حالات الدراسة الواردة في التقرير إمكانية الاستفادة من روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في الإجابة عما يصل إلى 60% من الاستفسارات الروتينية لعملاء جهات حكومية، كما أوضحت أيضاً أن 60% من المستخدمين يفضّلون قنوات الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعلى مستوى تعزيز صحة المجتمع، أشار تقرير «15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي» إلى إمكانية إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حكومياً في تقليل المدد الزمنية المطلوبة لتحديد علاجات فعالة لمرضى السرطان بنسبة تصل حتى 50%، إضافة إلى تحسين دقة التشخيصات الطبية بنسب تصل حتى 40%.

وفي قطاع التصميم الحضري والتطوير العقاري، رصد التقرير إمكانات واعدة للذكاء الاصطناعي في تقليص وقت إعداد التصاميم الحضرية بنسبة 40%، فضلاً عن تحسين كفاءة تخصيص الموارد في التطوير العمراني بنسبة تصل حتى 35%.

ولفتت مخرجات التقرير إلى دور إيجابي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والمصرفي في تحسين نسب تجنّب الأخطاء المالية بواقع 30%، إضافة إلى إسهامه في خفض تكاليف الخدمات بنسب تصل حتى 15% في مجال التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.

كما نوّه التقرير إلى إسهام نوعية متوقعة لدولة الإمارات بنسبة تصل حتى 14% من مجموع 320 مليار دولار إضافية يمكن للذكاء الاصطناعي واستخداماته أن يولّدها في اقتصادات الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

وأوضح مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، سعيد الفلاسي، أن تقرير «15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي» يستعرض حزمة متنوعة من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات والأداء الحكومي في قطاعات حكومية عدة بدبي، مبيناً أن إطلاقه من منصة «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يشكل فرصة للمشاركين من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع على نماذج عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دبي، في تطوير العمل الحكومي ومضاعفة نتائجه الإيجابية بالاستفادة من هذه التقنية المتقدمة.

وأضاف الفلاسي: «بفضل التعاون الوثيق بين الجهات المشاركة وشركاء التكنولوجيا، نجحت دبي في تنفيذ 75 مشروعاً تجريبياً، ويستعرض هذا التقرير 15 حالة استخدام مختارة من هذا الرصيد النوعي».