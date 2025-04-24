الامارات | الفجيرة تصوغ أول منظومة تشريعية عربية لتنظيم سياحة المغامرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بإمارة الفجيرة، في 30 أبريل الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي لسياحة المغامرات، بتنظيم مركز الفجيرة للمغامرات، ومشاركة منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية المعنية، ويستقطب المؤتمر 24 متحدثاً من 16 جنسية مختلفة، ما يجعله منصة دولية فريدة من نوعها تُعنى بتطوير هذا القطاع الحيوي على المستويين العربي والعالمي.

واستعرضت اللجنة العليا، خلال مؤتمر صحافي، جدول أعمال المؤتمر وأهدافه، والذي ينظم بهدف إبراز موقع إمارة الفجيرة وجهة عالمية في مجال سياحة المغامرات، وتسليط الضوء على ما تزخر به من تنوع طبيعي وجغرافي يجعلها محطة مثالية لعشاق الطبيعة والأنشطة الخارجية.

من جهته، أكد مدير مركز الفجيرة للمغامرات رئيس اللجنة العليا المنظمة، عمرو زين الدين، أن هذا الحدث يستهدف تعزيز موقع الإمارة على خارطة السياحة العالمية، من خلال تقديم نموذج مستدام ومتكامل لسياحة المغامرات، يسلط الضوء على المقومات الطبيعية والمجتمعية التي تمتلكها إمارة الفجيرة والتي تجعلها وجهة متكاملة لسياحة المغامرات، إلى جانب تأكيد ريادة مركز الفجيرة للمغامرات كأول جهة حكومية متخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد الإطلاق الأول لمعايير وأنظمة سياحة المغامرات باللغة العربية، بعد اعتمادها من المنظمة الدولية للرياضة والتسلق والمغامرات، حيث جرت ترجمتها وتكييفها لتتناسب مع الثقافة العربية وطبيعة المنطقة، لتصبح أول مرجعية عربية موحّدة في هذا القطاع الحيوي، تخدم صناع القرار والممارسين، على حد سواء.

وبيّن أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن أيضاً استعراض منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لرياضات المغامرة، تشمل التسلق، والمسير الجبلي، والتخييم، وغيرها من الأنشطة التي سيتم اعتمادها رسمياً في إمارة الفجيرة كمرجعية قانونية، على أن يُعمل لاحقاً على تعميمها على الوجهات السياحية الأخرى في الدولة والمنطقة.

وأضاف أن اليوم الأول من المؤتمر سيكون مخصصاً للجلسات الأكاديمية والنقاشات المتخصصة، تليها زيارات ميدانية للمشاركين لأبرز مواقع المغامرات في الإمارة، بهدف الاطلاع المباشر على التجربة الفجراوية في تنظيم هذا القطاع، وفق معايير بيئية وتشريعية صارمة.

وأكدت مدير هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، أن الهيئة تؤدي دوراً استراتيجياً في دعم السياحة البيئية والمغامرات، من خلال إعداد أدلة إرشادية ومعايير بيئية، بالتعاون مع الجهات المختصة، وأشارت إلى أن مشاركتها في المؤتمر تعكس التزامها بحماية النظم البيئية، وتعزيز السياحة المسؤولة.

وأوضح مدير دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، سعيد عبدالله السماحي، أن استضافة هذا المؤتمر تُعد خطوة محورية على مستوى المنطقة، خصوصاً بالتعاون مع الأمم المتحدة.