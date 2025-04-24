الامارات | غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري، غداً، وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة 825.011 مليون درهم، بزيادة قدرها 56 مليوناً و205 آلاف درهم عن شهر أبريل من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 768 مليوناً و806 آلاف درهم.

ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49 ألفاً و706 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.762 مستفيداً ومستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي 2024 الذي استفاد فيه نحو 47 ألفاً و944 مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.