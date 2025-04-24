الامارات | «غوغل الإمارات»: العالم يريد ذكاء اصطناعياً بمختلف اللغات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس قسم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في «غوغل الإمارات»، تياغو هنريكس، في «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهوماً مستقبلياً، بل أصبح يحقق تأثيراً حقيقياً في بيئات عملنا اليوم.

وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط: نقطة تحوّل في فهم العالم»، نظمتها «غوغل كلاود» في منطقة 2071 في أبراج الإمارات، قال تياغو هنريكس، إن العالم يريد ذكاء اصطناعياً يتحدث مختلف اللغات ويراعي جميع الثقافات، وناقشت الجلسة الحوارية مفهوم إدارة التغيير لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي كونه أداة تتطلب تغيير العمليات، والبيانات، والعقليات، وقال هنريكس: «كل قطاع سيتحول بفعل الذكاء الاصطناعي، لكن بوتيرة مختلفة، البعض بدأ التحول الرقمي منذ سنوات والبعض الآخر لاتزال أنظمته الأساسية غير متصلة بالسحابة، من دون ذلك لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق قيمة».

وأضاف: «إن تدريب نماذج اللغة الكبيرة يشبه إلى حد كبير تدريب موظف جديد، تعطيه المواد السابقة، ويتعلم طريقتك في العمل، ويمكن تخصيص النماذج باستخدام المعلومات أو البيانات الصحافية لتتناسب مع الأسلوب واللغة، واللغة العربية كانت مدعومة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ اليوم الأول، ومازلنا نعمل على تحسين أدائها، ليس فقط للمستهلكين، بل أيضاً للحكومات والشركات التي تبني تطبيقات».