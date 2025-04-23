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الامارات | "المعاشات": الجمعة صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

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وام ـ أبوظبي 0 تبليغ

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  • الامارات | "المعاشات": الجمعة صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر ، وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة 825,011,884,41 درهم، بزيادة قدرها 56,205,228‬ درهما عن شهر أبريل من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 768,806,656,82 درهم.

ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49,706 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1,762‬ مستفيدا ومستحقا عن الشهر نفسه من العام الماضي 2024 الذي استفاد فيه نحو 47,944 مستفيدا.
وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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