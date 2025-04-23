الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرعة

قال مرتادون لطريق الشويب - المدام إن بعض السائقين يقودون مركباتهم بسرعات عالية، بشكل يهدد حياتهم وحياة الآخرين بالخطر، وناشدوا المسؤولين في شرطة الشارقة تكثيف الدوريات المرورية، خصوصاً في أيام الإجازات، إضافة إلى زيادة عدد أجهزة الرادار على هذا الطريق الحيوي.

درّاجات

شكا سكان بمنطقة الفوعة في العين أصوات الدرّاجات النارية التي يقودها شبان في أوقات متأخرة من الليل، خصوصاً في نهاية الأسبوع، لافتين إلى تسببها في إزعاج القاطنين وإيقاظ الأطفال من النوم، وأكّدوا أن قيادة الدرّاجات على الطرق بسرعات جنونية تعرّض أصحابها للحوادث المرورية، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

أجرة

طالب سائقون الجهات المعنية بمركبات الأجرة على مستوى الدولة، بالنظر في قيادة بعض سائقيهم على الطرقات الرئيسة والفرعية بنوع من الطيش والتهور، ما يسبب إرباكاً لمستخدمي الطريق، واقترحوا وضع آليات رقابية للتأكد من التزامهم بالقوانين المرورية.

طرق

أشاد قرّاء بالجهود التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعزيز انسيابية الحركة والنقل على شوارع الإمارة، وسط الارتفاع المستمر في نسبة السكان، منوهين بفتح كثير من الطرق والمشروعات الحضرية، والعمل على تحسين مرافق النقل العام، وتطوير الشوارع وتحسينها، لجعلها أكثر سلاسة وأماناً.