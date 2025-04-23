الامارات | حمدان بن محمد: نريد من جهاتنا الحكومية أن تكون جاهزة للتحولات القادمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق النسخة الأولى من تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»، خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي تستمر فعالياته حتى بعد غد.

وقال سموه: «تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في الكثير من القطاعات والمجالات.. والقطاع الحكومي واحد منها بالتأكيد.. ونريد من جهاتنا الحكومية أن تكون على قدر الاستعداد والجهوزية للتحولات القادمة، فالمعرفة هي أساس النجاح، والاستعداد الصحيح يسهل مواكبة التغيرات واتخاذ القرارات الصحيحة».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعاون كافة الجهات الحكومية لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة ركيزة محورية في تطوير وتبني مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي».

وتم تطوير تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»، من خلال تقييم أكثر من 100 حالة استخدام عالية التأثير، والعائد في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها التخطيط الحضري، والرعاية الصحية، والتمويل، والتنقل، والمشتريات والتوظيف، وغيرها.

وتعكس نتائج التقرير مسار التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في دبي، ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي، إضافة إلى دوره في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية، من خلال تمكين الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين خدمات الطوارئ، وتقديم تجارب مخصصة، وتمكين التخطيط الاستباقي للصحة العامة، وتقديم خدمات أسرع، ومستويات أمان أعلى، ووصول أفضل إلى الخدمات الحكومية الأساسية لتكون دبي المدينة الرقمية الأكثر تركيزاً على الإنسان في العالم.

ويُختتم التقرير بمقترحات طموحة ترسم ملامح رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي حتى عام 2035، بما في ذلك تطوير خدمات حكومية تنبؤية على مستوى المدينة، وحوكمة رشيقة بمعاييـــر عالميـــة للذكاء الاصطناعي، واستخدام البيانـــــات كمحــرك للتنافسيـــة، وضمـــان تلبيــــة الاحتياجــــــات المستقـبلــيـــــــة للحوسبـــــة الفائقة بأسعار تنافسية، وبنية تحتية تراعي الأثر الكربوني، ومنظومة متكاملة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي المستدام.

حمدان بن محمد:

. تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في الكثير من القطاعات والمجالات، والقطاع الحكومي واحد منها.