الامارات | «كهرباء دبي» تستعرض مبادراتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) كشريك استراتيجي في فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2025، الذي تنظِّمه مؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من 21 إلى 25 أبريل الجاري.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في الأسبوع أبرز مبادراتها ومشروعاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة هذا العام، وتهدف من خلالها إلى أن تصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الأساسية.

وشارك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وعدد من مسؤولي الهيئة في الدورة الثانية من «خلوة الذكاء الاصطناعي» في متحف المستقبل، والتي تجمع نخبة من القادة العالميين وصناع القرار وشركات التكنولوجيا وخبراء الذكاء الاصطناعي من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة سبل تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الأساسية وذات الأولوية.

وقال الطاير: «انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لترسيخ مكانة دبي في صدارة مدن العالم الأفضل جاهزية للمستقبل، نعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة والمياه بما يعزز الإنتاجية والكفاءة، ويدعم خارطة الطريق الاستراتيجية لتصبح هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي».