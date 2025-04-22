الامارات | «طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً في مزاد علني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-BB-CC-I-J-O-P-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الأرقام السوبر «22 CC» و«19 BB» و«20 BB» في المزاد العلني رقم 118.

وسيقام المزاد يوم السبت 26 أبريل الجاري، وبدأ التسجيل فيه من 21 أبريل الجاري، بينما ستجري وقائع المزاد في فندق «غراند حياة دبي» الساعة 4:30 عصراً.

ويمكن كذلك للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، أو تطبيق RTA، أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، وستكون المقاعد محدودة والأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفضل التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون متاحاً في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهراً، وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.