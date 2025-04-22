الامارات | المجلس العالمي للتسامح والسلام: البابا فرنسيس قائد استثنائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى المجلس العالمي للتسامح والسلام، ببالغ الحزن والأسى، قداسة البابا فرنسيس، الذي شكّل رمزاً عالمياً للسلام والتسامح والعدالة الإنسانية.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، في بيان، أمس: «فقد العالم اليوم قائداً استثنائياً، وقامة روحية نادرة، تركت بصمة خالدة في ضمير الإنسانية، لقد كان قداسة البابا فرنسيس يجسد القيم التي نناضل من أجلها، السلام، والتعايش، والرحمة، وكان صوته صوت الحق في وجه الظلم، ومدافعاً لا يلين عن الفقراء والمضطهدين، وصانعاً لجسور الحوار بين أتباع الديانات والثقافات».

وأضاف: «توقيع قداسة البابا لوثيقة الأخوة الإنسانية، إلى جانب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، شكّل علامة فارقة في مسيرة الحوار الإنساني والتلاقي بين الأديان، ورسّخ أسساً جديدة للعلاقات الإنسانية تقوم على الاحترام والعدالة».

وأكّد الجروان أن من بين المواقف التي سيخلدها التاريخ، كان موقف البابا الصريح والواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء، مشيراً إلى أن هذه المواقف التي عبّر عنها في أيامه الأخيرة، تجسد ضميره الإنساني الحيّ وحرصه على العدالة ورفض الظلم بكل أشكاله.