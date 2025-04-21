رئيس الدولة ونائباه يعزون الكاردينال كيفن فاريل في وفاة بابا الفاتيكان

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الكاردينال كيفن فاريل، كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة، في وفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الكاردينال كيفن فاريل، كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة.