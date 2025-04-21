الامارات | اختبارات نهاية العام لطلبة التعليم المستمر تنطلق مساء اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسي للفترة الأولى لطلبة التعليم المستمر المتكامل للصفوف من السابع حتى الـ12، للعام الأكاديمي 2024-2025، وذلك وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. ويبدأ طلبة الصفين السابع والثامن اختباراتهم بمادة العلوم، تليها مادة التربية الإسلامية غداً، ثم اللغة العربية (بعد غد)، واللغة الإنجليزية (الخميس)، فيما يؤدي الطلبة اختبار الرياضيات يوم 28 أبريل الجاري، وتختتم الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 29 من الشهر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضمن موجهات الامتحانات، التي اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، أن الامتحانات ستُنفذ وفق جدول زمني معتمد يشمل سبع مواد دراسية رئيسة، حيث يستهل الطلبة اليوم سباق الاختبارات النهائية باختبار مادة الفيزياء، ثم يؤدي الطلبة اختبار التربية الإسلامية غداً، يليه اختبار اللغة العربية يوم الأربعاء، ثم اللغة الإنجليزية يوم الخميس.

ويستأنف الطلبة الامتحانات بعد عطلة نهاية الأسبوع باختبار الرياضيات يوم الإثنين 28 أبريل الجاري، تليه الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء، وتُختتم بجلسة امتحانية في مادتي الأحياء والكيمياء يوم الأربعاء 30 أبريل.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلبة بالحضور إلى المدرسة قبل موعد الامتحان بنصف ساعة لاستلام بطاقة الدخول إلى القاعة، محذّرة من أن أي تأخير يتجاوز 15 دقيقة عن وقت بدء الاختبار، حيث سيمنع الطالب من الدخول.

وأكدت منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية أو أي مذكرات ورقية إلى قاعة الامتحان.

وأفادت الوزارة بأن الامتحانات ستُجرى إلكترونياً لطلبة الصفوف من السابع إلى الـ12، مع إلزامهم بالحضور الفعلي لأداء الاختبارات في مقار المدارس.

وأشارت إلى أن النظام الامتحاني الإلكتروني يتيح للطلبة مراجعة إجاباتهم بحرية قبل تسليم الورقة، دون تخصيص وقت محدد للإجابة عن كل سؤال، على ألا يُسمح لأي طالب بمغادرة القاعة قبل مضي ساعة واحدة على الأقل من بدء الامتحان.

وأكدت الوزارة تركيزها على توفير بيئة امتحانية منضبطة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، وترتقي بجودة العملية التعليمية في منظومة التعليم المستمر، التي تُعد أحد المسارات الداعمة لتمكين الدارسين من استكمال مسيرتهم الأكاديمية ضمن نظام تعليمي مرن وشامل.