«مدارس الحياة» في دبي تحصد 3 ميداليات فضية ببكين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» فوز ثلاثة مشاريع علمية منبثقة عن «نادي العلوم والابتكار» التابع لمبادرة «مدارس الحياة» بثلاث ميداليات فضية في الدورة الـ44 من «مسابقة بكين للإبداع العلمي للشباب»، إحدى أعرق المسابقات العلمية في آسيا، محققة بذلك المركز الثاني عالمياً.

يأتي هذا الإنجاز ثمرة برنامج تدريبي مكثف استمر 8 أسابيع، استضافته مكتبة الطوار العامة، ضمن «مسار التأثير»، أحد أبرز المسارات التعليمية في نادي العلوم.

أشرف على البرنامج نخبة من المدربين المتخصصين من مؤسسة «بسيط»، وأسفر عن تطوير مشاريع بحثية تقنية مبتكرة ركزت على الاستدامة وحلول الذكاء الاصطناعي.

ضمت المشاريع الفائزة نظاماً ذكياً للاستجابة السريعة للكوارث باستخدام الطائرات من دون طيار، ونظاماً ذكياً للري والترشيح المستدام وسلة نفايات ذكية لفرز المخلفات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكدت إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات في «دبي للثقافة»، أن الإنجاز يعكس نجاح مبادرة «مدارس الحياة» في تحويل مكتبات دبي إلى منصات حيوية للمعرفة، وتعزيز المهارات الثقافية والإبداعية، مشيرة إلى أن «مسار التأثير» يسهم في تأهيل الطلبة لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

شارك في المسابقة طلبة من المدرسة الأميركية للإبداع العلمي، ومدرسة الشويفات الدولية، ومدارس حماية للتربية والتعليم والذين جسدوا بجهودهم الجماعية قدرات الطلبة الإماراتيين على المنافسة عالمياً.