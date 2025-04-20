توقعات بارتفاع درجات الحرارة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 17:13.

بحر عمان: خفيف الموج كذلك. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:52 والمد الثاني عند الساعة 03:03، والجزر الأول عند الساعة 09:12 والجزر الثاني عند الساعة 22:43.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 35 20 85 15

دبـي 34 21 80 35

الشارقة 34 19 90 20

عجمان 34 20 80 30

أم القيوين 33 19 80 25

رأس الخيمة 36 20 85 15

الفجيرة 33 24 80 15

العـيـن 38 22 65 15

لــيــوا 37 23 70 20

الرويس 37 20 80 15

الـســلـع 36 23 80 10

دلـــمـــا 33 24 70 25

طنب الكبرى/الصغرى 31 26 75 40

أبو موسى 30 26 80 50