الامارات | «تاكسي دبي» تلجأ للذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التشغيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي منصور رحمه الفلاسي، في حوار مع «الإمارات اليوم»، بأن شركة تاكسي دبي تتبنى استراتيجية تشغيلية استباقية لمواكبة الزيادة المتوقعة في الطلب خلال العطلات ومواسم الذروة، تشمل رفع مستوى جاهزية أسطولها وتعزيز انتشاره في المناطق الحيوية ذات الكثافة العالية، مثل المطارات، ومراكز التسوق، والمعالم السياحية.

وأضاف: «تعتمد الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوزيع المركبات في الوقت الفعلي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات المتعاملين بشكل أسرع وأكثر دقة».

وأضاف: «في إطار التوسع الرقمي وتعزيز تجربة المستخدم، تتعاون شركة تاكسي دبي مع منصات الحجز الذكي (مثل بولت، وكريم، وأوبر)، لتوفير خيارات حجز مرنة وتقليل أوقات الانتظار»، لافتاً إلى أن «ذلك يضمن استمرارية الخدمة ويُعزز ثقة المتعاملين بمستوى الاعتمادية والكفاءة التي تتميز بها الشركة».

وتابع الفلاسي أن شركة تاكسي دبي وقّعت في فبراير الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع مطارات دبي، تصبح بموجبها المزود الحصري لخدمات مركبات الأجرة في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، ما يعزز من مكانتها كمزود رئيس لخدمات التنقل الفاخرة في دبي.

وتهدف الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل في ظل النمو المستمر لحركة المسافرين عبر مطارات دبي.

وقال إن مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي استقبلا نحو 93 مليون مسافر خلال العام الماضي، ما أسفر عن تشغيل ستة ملايين رحلة بواسطة مركبات الأجرة والليموزين، ومن المتوقع أن يتزايد عدد الرحلات السنوية لمركبات الأجرة التي يتم تشغيلها انطلاقاً من مطارات دبي ليصل إلى ثمانية ملايين رحلة بحلول عام 2029 مع إيرادات تقديرية تبلغ 2.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر أن الشركة تدير اليوم أسطولاً متطوراً من مركبات خدمة المطار يضم نحو 900 مركبة أجرة، منها 700 مركبة مخصصة لخدمة المطارات، وهو إجمالي عدد مركبات شركة تاكسي دبي التي يمكن حجزها عبر منصة «بولت» بشكل حصري للقادمين إلى مطارات دبي، إلى جانب أسطول متنوع يشمل مركبات الأجرة الوردية المخصصة للعائلات والسيدات والأطفال، إضافة إلى المركبات المجهزة لخدمة أصحاب الهمم، ما يعكس التزام الشركة بتوفير خدمات نقل مريحة ومتطورة وشاملة.

كما تمتلك تاكسي دبي 500 مركبة ليموزين فاخرة، تقدم تجربة نقل راقية بمعايير عالمية.

وقال الفلاسي إن شركة تاكسي دبي شهدت توسعة لمجال أعمالها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث تمتلك حالياً أسطولاً يضم أكثر من 9500 مركبة، تشمل ما يزيد على 6200 مركبة أجرة، و500 مركبة ليموزين، و1100 حافلة، و1900 دراجة توصيل، فيما يُعد 86% من الأسطول صديقاً للبيئة.

. 9500 مركبة إجمالي أسطول مركبات الشركة.. وخدمة فاخرة لـ«مطارات دبي».