الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت زوجتي لخطأ طبي سبب لها مضاعفات، فما الطريق القانوني الذي يمكن أن أسلكه؟ (ش.م) دبي

يُعد الخطأ الطبي من المسائل الجدية التي ينظمها القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، الذي يُلزم مقدم الرعاية الصحية بتحمّل المسؤولية حال وقوع أي ضرر ناتج عن الإهمال أو عدم اتباع الأصول الطبية المعتمدة.

وبناء على ذلك، إذا تعرضت زوجتك لخطأ طبي أدى إلى مضاعفات، فيمكنك التقدم بشكوى رسمية إلى الجهة الصحية المختصة في الإمارة (مثل هيئة الصحة أو وزارة الصحة ووقاية المجتمع)، ومن جهتها تتولى هذه الجهات تحويل الشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية، وهي الجهة المخولة بالتحقيق في الوقائع وتحديد وجود خطأ طبي من عدمه.

وبناءً على تقرير اللجنة، يمكن بعدها رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية، إضافة إلى أي خسائر مادية نتجت عن ذلك الخطأ، وفي بعض الحالات قد تُحال المسألة إلى النيابة العامة إذا وُجدت شبهة إهمال جسيم.

وفي مثل هذه الحالات يفضل الاستعانة بمختص في قضايا الأخطاء الطبية لضمان سير الإجراءات بالشكل القانوني الصحيح وحماية الحقوق بشكل كامل.

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