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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً بتهمة حيازة وإخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وهي عبارة عن مبلغ مالي قدره 28 ألفاً و290 درهماً، تم الاستيلاء عليها بطريقة احتيالية من أحد الأشخاص، وعاقبت المحكمة المتهم بغرامة 5000 درهم عن التهمة الموجهة إليه، إضافة إلى قيمة المال محل الجريمة، وذلك بعد اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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