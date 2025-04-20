الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً بتهمة حيازة وإخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وهي عبارة عن مبلغ مالي قدره 28 ألفاً و290 درهماً، تم الاستيلاء عليها بطريقة احتيالية من أحد الأشخاص، وعاقبت المحكمة المتهم بغرامة 5000 درهم عن التهمة الموجهة إليه، إضافة إلى قيمة المال محل الجريمة، وذلك بعد اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة.