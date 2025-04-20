الامارات | 15 ألف درهم غرامة لمتسبب في حادث مروري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي شاباً خليجياً يبلغ من العمر 23 عاماً بغرامة 15 ألف درهم لتسببه في حادث مروري أدى إلى إصابة شخص وإتلاف مال مملوك للغير.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن المتهم ارتكب خطأ بالقيادة في حالة غير طبيعية، دون أن يأخذ بظروف الحالة والحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، فانحرف بسيارته بشكل مفاجئ واصطدم بحاجز أسمنتي على جانب الطريق، وتسبب في إصابة شخص آخر وإتلاف المركبة والحاجز. وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وطلب استعمال الرأفة، كما أثبت التقرير الفني للحادث مسؤوليته من خلال المعاينة والرسم التخطيطي وشهود العيان.