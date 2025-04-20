الامارات | وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 538 أسيراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، أدت إلى إنجاز أكبر عملية تبادل أسرى منذ اندلاع الصراع بين البلدين، وتضمنت 246 أسيراً من الجانب الأوكراني، و246 أسيراً من الجانب الروسي، كما شملت تبادل عدد من المصابين من الجانبين، حيث تضمنت 31 مصاباً أوكرانياً، و15 مصاباً روسياً، بمجموع 538 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 3771 أسيراً.

وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية، ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كل المساعي الرامية إلى حل الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 14 وساطة، والتي جاءت انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بروسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة، كاللاجئين والأسرى.

وزارة الخارجية:

• الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة.