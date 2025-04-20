انطلاق فعاليات «ملتقى K9 الدولي» بشرطة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

انطلقت، أول أمس الجمعة، فعاليات «ملتقى K9 الدولي» الأول، في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة جماهيرية واسعة من مقتني الكلاب والعائلات الذين توافدوا للاستمتاع بعروض استثنائية لوحدات الكلاب البوليسية التابعة لأجهزة الشرطة في الدولة، والمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، تستمر حتى اليوم الأحد.

وقال المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، إن الملتقى الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، ومجلس الشارقة الرياضي، وشركة صحارى كانل، وبالشراكة مع بورينا برو بلان، العلامة التجارية الشهيرة لتغذية الحيوانات الأليفة، هو الأول من نوعه في المنطقة، وواحد من أبرز الفعاليات المتخصصة في عالم تربية الكلاب وتدريبها وكيفية العناية بها، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.

وأضاف المقدم المزروعي: «يأتي تنظيم ملتقى K9 الدولي ليشكل منصة مجتمعية توعوية رائدة، تنسجم مع عام المجتمع، وتُترجم التزام شرطة دبي برؤيتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، وتعزيز مفهوم المدينة الآمنة. ويمثل هذا الملتقى منصة فريدة لإبراز الدور الحيوي والمتميز لوحدات الكلاب البوليسية في حفظ أمن المجتمع، من خلال قدراتها الاحترافية في كشف المواد الممنوعة، والمساعدة في القبض على المجرمين، وتأمين الفعاليات بكفاءة عالية. كما يُعد فرصة استثنائية لتعزيز جسور التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع، ضمن أجواء ترفيهية توعوية تُجسّد روح الشراكة المجتمعية وتُعزز الوعي الأمني بأسلوب مشوّق وممتع».

ونوّه إلى أن هذا الملتقى يمثل نقطة انطلاق نحو بناء منصة تخصصية في هذا المجال، بحيث تسلط الضوء على جهود شرطة دبي في تدريب واستخدام الكلاب البوليسية في المهام الأمنية ومهام الإنقاذ.

50 ألف درهم جوائز

يمنح الملتقى فرصة لمحبي اقتناء وتدريب الكلاب المرخصة من منظمة الاتحاد الدولي لتربية الكلاب «FCI»، للمشاركة في 8 فئات متنوعة للكلاب ضمن مسابقتين، الأولى تختص بسلالة الراعي الألماني، في حين تتوجه المسابقة الثانية لكافة سلالات الكلاب، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 30 ألف درهم، إلى جانب مسابقات أخرى متنوعة للجمهور بقيمة تبلغ 20 ألف درهم.

ورش ومحاضرات

يمنح الملتقى الجمهور فرصة استقاء معلومات من خبراء ومتخصصين في مجال تربية الكلاب والاعتناء بها، وذلك من خلال ورش عمل ومحاضرات تُقام على هامش الملتقى وعلى مدار 3 أيام، أبرزها «الصحة والتغذية»، «فهم سلوك الكلاب»، «الأساليب والتقنيات في تدريب الكلاب»، و«كيفية العناية بسلالات محددة».