الامارات | رئيس الدولة يبحث مع وزير الخارجية العراقي العلاقات الثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، الذي سلم سموه دعوة رسمية من رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، لحضور القمة العربية في بغداد المقررة في 17 مايو المقبل.

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بوزير الخارجية العراقي، وبحث معه العلاقات الثنائية والعمل على تعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الإماراتية-العراقية، متمنياً للعراق الشقيق وشعبه الاستقرار والتنمية والازدهار.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وأعضاء الوفد العراقي.