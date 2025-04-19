الامارات | زيلينسكي يشكر الإمارات على جهودها في إطلاق سراح الأسرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكراً خاصاً لدولة الإمارات على جهودها بعد نجاح وساطتها من جديد في إطلاق سراح 277 أسيراً أوكرانياً ضمن صفقة تبادل إطلاق سراح 538 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلبنسكي عبر منصة "إكس": "لقد عاد مواطنونا إلى الوطن - وهو من أفضل الأخبار التي يمكن أن تكون. عاد 277 محاربًا آخر إلى الوطن من الأسر الروسي".

وأضاف زيلينسكي: "أشكر كل من جعل عودة مواطنينا ممكنة. وأنا ممتن بشكل خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة على وساطتها".

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا أدت إلى إنجاز أكبر عملية تبادل أسرى منذ اندلاع الصراع بين البلدين، وتضمنت 246 أسيراً من الجانب الأوكراني و246 أسيراً من الجانب الروسي، كما شملت عملية الوساطة تبادل عدد من المصابين بين الجانبين حيث تضمنت 31 مصاباً أوكرانياً و15 مصاباً روسياً بمجموع 538 أسيراً ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 3،771 أسيراً

وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 14 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الانسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.