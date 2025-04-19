اخبار الخليج / اخبار الإمارات

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

0 نشر
0 تبليغ

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، السبت.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 14.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
The lowest temperature recorded over the country today morning is 14.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 04:30 UAE Local time. pic.twitter.com/5I9agFWF7M

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا