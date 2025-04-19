الامارات | رئيس الدولة يبحث مع رئيس تشاد العلاقات الثنائية    

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث رحب سموه بالرئيس الضيف والوفد المرافق، منوهاً بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية التشادية، خصوصاً في المجالات التنموية.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات، الحرص على توسيع آفاق التعاون بين الإمارات وتشاد واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، خصوصاً في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية وغيرها، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمشير محمد إدريس ديبي إتنو، وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، وأكدا في هذا السياق، أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، بما يعزز التنمية والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.

من جانبه، عبر الرئيس التشادي عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتقديره للعمل الإماراتي التشادي المشترك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك المزروعي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، راشد سعيد الشامسي، ومن الجانب التشادي أعضاء الوفد المرافق للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو.

• الجانبان أكدا الحرص على توسيع آفاق التعاون بين الإمارات وتشاد، خصوصاً في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية.