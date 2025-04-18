ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة راشد سهيل البرغومي

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد سهيل سعيد محمد البرغومي.

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة عود الطاير بأم القيوين، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.