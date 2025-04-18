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الامارات | شيماء السويدي مديراً تنفيذياً «للفنون والتصميم» في «دبي للثقافة»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | شيماء السويدي مديراً تنفيذياً «للفنون والتصميم» في «دبي للثقافة» 1/2
  • الامارات | شيماء السويدي مديراً تنفيذياً «للفنون والتصميم» في «دبي للثقافة» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2025، بتعيين شيماء راشد سيف راشد السويدي، مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 14 أبريل الجاري، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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