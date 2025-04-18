الامارات | بوثيقة عمرها 52 عاماً.. قرقاش يؤكد دعم الإمارات التاريخي للسودان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خطاب لافت من سفارة السودان في لندن إلى الخارجية البريطانية بتاريخ 1 مايو 1973، يوثق متابعة توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ببناء مستشفى رئيسي و24 عيادة بعد زيارته للخرطوم، إلى جانب مبادرات أخرى تدعم القطاع الصحي.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" : التزام الإمارات تجاه الشعب السوداني راسخ، تاريخي، ومتجدد.