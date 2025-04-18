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الامارات | حمدان بن محمد يعين شيماء السويدي مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون في "هيئة الثقافة" بدبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يعين شيماء السويدي مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون في "هيئة الثقافة" بدبي 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يعين شيماء السويدي مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون في "هيئة الثقافة" بدبي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتعيين شيماء راشد السويدي، مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون بدبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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