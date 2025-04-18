الامارات | حمدان بن محمد يعين شيماء السويدي مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون في "هيئة الثقافة" بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتعيين شيماء راشد السويدي، مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون بدبي.