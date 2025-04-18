الامارات | "التربية": نتائج اختبار الكفاءة القياسي لا تدخل ضمن التقييم النهائي للطالب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج اختبار الكفاءة القياسي الذي يستهدف الطلبة في المدارس الحكومية ، لا تدخل ضمن التقييم النهائي للطالب، حيث لا تُضاف درجته إلى مجموع درجاته النهائية.

وافادت بأن الاختبار الذي يبدأ يوم الاثنين 21 إبريل ويستمر حتى 8 مايو، ومن المقرر إعلان النتائج في يوليو المقبل، يُعد أداة تشخيصية تهدف إلى دعم الطالب أكاديمياً من خلال قياس مستوى إتقانه للمهارات الأساسية.

ويركز الاختبار على قياس مستوى الكفاءة الأكاديمية الحالية للطلبة، الذين تم تجهيزهم مسبقاً من خلال نماذج تجريبية وفرتها الوزارة عبر روابط تعليمية مخصصة على بوابة التعلم الذكي لكل مادة، تحت إشراف معلميهم.

إتقان الطلبة

وأفادت بأن الاختبار يرصد مدى إتقان الطلبة للمهارات والمعارف الأساسية، وتعزيز مخرجات التعلم، وتحديد نقاط القوة والضعف لكل طالب، بما يدعم وضع خطط تعليمية فردية تعزز من جودة العملية التعليمية.

وأكدت أنه تم تدريب الطلبة مسبقاً على نماذج تجريبية للاختبار من خلال روابط تعليمية تم رفعها على "بوابة التعلم الذكي"،

ويُعقد اختبار مادة الرياضيات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 21 و22 أبريل، فيما تُعقد اختبارات اللغتين العربية والإنجليزية في الأيام التالية بحسب الجداول المعتمدة في المدارس.

اجراء تنظيمي

وفي إجراء تنظيمي مهم، لن يُسمح باستخدام الآلات الحاسبة الشخصية خلال اختبار الرياضيات، وعلى الطلبة بدلاً من ذلك الاطلاع على الملف الإرشادي للتعرف على طريقة استخدام الآلة الحاسبة الإلكترونية المتاحة داخل منصة الاختبار.

وشددت مدارس حكومية على أهمية التزام الطلبة بالحضور وإنجاز التدريبات المطلوبة، خاصة أن اختبار مادة الرياضيات سيعقد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين خلال وقت الحصص الدراسية.