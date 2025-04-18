الامارات | 5 آلاف شخص يشاركون في تشكيل بشري لعبارة "أبوظبي المدينة الأكثر أمنًا بالعالم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أكثر من 5 آلاف شخص من طلبة المدارس وأولياء الأمور في تشكيل بشري ، لعبارة "أبوظبي المدينة الأكثر أمانًا في العالم"، ضمن فعالية مجتمعية، نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة أديب للكهرباء ومن مختلف الجنسيات في أبوظبي، تزامنًا مع عام المجتمع 2025.

وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الفعالية والتي أقيمت في مركز التوعية الأمنية التابع لإدارة الشرطة المجتمعية في منطقة الشامخة، حصلت شرطة أبوظبي بموجبها على شهادات رسمية من موسوعة "Einstein World Records"، لتسجيل هذا الإنجاز النوعي، الذي يُضاف إلى سجل إنجازات الإمارة في مجال الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة المميزة من المجتمع للتعبير عن التلاحم المجتمعي، وعكس الثقة الراسخة في المنظومة الأمنية للإمارة وذلك امتدادا لجهود شرطة أبوظبي في تعزيز الوعي الأمني وترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية، مؤكدًا الدور التكاملي بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم الاستقرار المجتمعي.

وجسدت الفعالية رؤية شرطة أبوظبي في استدامة الأمن والأمان وإشراك أفراد المجتمع بكافة شرائحه في مبادرات هادفة تترجم وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها من أكثر مدن العالم أمنًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أنه قد تم توثيقها من خلال طيران شرطة أبوظبي، وفرق التصوير الميداني.

وتسهم موسوعة "Einstein World Records"، بدور ريادي في تعزيز الوعي العالمي بالأرقام القياسية العالمية وفقًا للأدلة الموثوقة لأهم الإنجازات من خلال البحث والتوعية والتسويق والحفاظ على البيانات والتراث الثقافي وتمكين المؤسسات والأفراد على تحقيق إمكاناتهم والتعريف بمنجزات التميز البشري إلى جانب التزامها برفع مستوى محطمي الأرقام القياسية مع التمسك بالقيم الأساسية.