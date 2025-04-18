"أدنيك" تنال جائزتي "أفضل مبادرة لإدارة الطاقة" و"التميز في الإمداد الاستراتيجي"

ابوظبي - سيف اليزيد - حصدت مجموعة أدنيك جائزة "أفضل مبادرة لإدارة الطاقة"، خلال حفل توزيع جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة في نسختها التاسعة، عن مشروع "الطاقة الشمسية على الأسطح"، والذي من المتوقع أن يُحدث تحولًا جذريًا في ممارسات الاستدامة المتبعة في قطاع الفعاليات والمعارض.

تتمثل المبادرة الفائزة في تركيب نظام متكامل للألواح الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 ميغاواط على أسطح مركز أدنيك أبوظبي.



وسيُنتج النظام، بمجرد بدء التشغيل، طاقة نظيفة مباشرة في الموقع، مما سيقلل من اعتماد المجموعة على شبكة الكهرباء الرئيسية، ويثبت تكاليف الطاقة لديها، كما سيخفض النظام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 آلاف طن متري سنويًا.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " تُمثل هذه الجائزة علامة فارقة مُلهمة في مسيرتنا الطموحة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إذ تجسد إيماننا الراسخ بأن الاستثمارات الجريئة والاستشرافية في الاستدامة ليست مجرد مسؤولية بيئية، بل ضرورة حتمية لضمان مرونة أعمالنا وازدهارها على المدى البعيد، وبالاستثمار الأمثل لميزة الطاقة الشمسية الوفيرة في دولة الإمارات، ودمج مبادئ المسؤولية في استخدام الطاقة ضمن صميم عملياتنا، فإننا نضع معيارًا جديدًا يُحتذى به للوجهات في المنطقة".

ومن جانبه قال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي، أن هذا التكريم يُبرز تعاون فريق العمل في تبني حلول إبداعية ذات أثر واضح، مضيفاً أن مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح، يمثل تجسيدًا لالتزام المركز بدمج مبادئ الاستدامة في صميم عملياته.

في سياق متصل، نالت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، جائزة"التميز في الإمداد الاستراتيجي" المرموقة أثناء حفل توزيع جوائز المشتريات وسلسلة الإمداد الدولية 2025، وذلك التزاماً منها بعمليات الشراء ذات الرؤية المستقبلية والأخلاقية، والمدعومة بالمصادر الاستراتيجية، والتكامل بين أقسامها المختلفة. تُمنح الجائزة تقديرًا لنهج المشتريات المتبع في مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 ميغاواط على أسطح مركز أدنيك أبوظبي. كما تُشيد بإطار العمل وعملية المشتريات المنظمة التي تعزز مشاركة أصحاب المصلحة وأهداف الحوكمة والاستدامة، وتتوافق مع استراتيجية مجموعة أدنيك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدة المدى.

وقال حميد مطر الظاهري، يعكس هذا التكريم قناعة مجموعة أدنيك بأن المشتريات تمثل وظيفة استراتيجية أساسية، تجمع مختلف الأقسام لتقديم حلول ومشاريع مبتكرة، وقد بات هذا الأسلوب نموذجًا يُحتذى به في عرض الإدارة الكفؤة للمشاريع المعقدة بما يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية والاستدامة الطموحة.



ومن جهتها، قالت منال العلي، المدير التنفيذي للمالية والمشتريات في مجموعة أدنيك، تجسد هذه الجائزة ثمرة التعاون المتكامل، والحكومة الرشيدة، والممارسات الشرائية المسؤولة.