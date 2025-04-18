أبوظبي تستضيف المؤتمر الأول لمناهج علوم الفضاء الاثنين المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - تستضيف أبوظبي المؤتمر الأول لمناهج العلوم، الذي تنظمه شركة إدفانتج بالتعاون مع شركة «QBS» التعليمية، وذلك يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 في فندق فيرمونت باب البحر - أبوظبي، ويوم الثلاثاء الموافق 22 من الشهر نفسه في مدينة العين.

ويأتي الحدث بالتزامن مع إطلاق المنهاج الأول من نوعه بعنوان «أجيال المستقبل»، والذي يسعى إلى تعزيز التخصصات العلمية، لا سيما في مجال علوم الفضاء، ليكون الأول خارج الولايات المتحدة الأميركية.

ويقام المؤتمر تحت شعار: «العلم هو الثروة الحقيقية التي نحرص عليها ونسعى إلى تطويرها باستمرار»، مستلهماً رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أرستها القيادة الحكيمة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أكد أن «التعليم يمثل الركيزة الأساسية لنهضة الأمم، وهو الاستثمار الأمثل في مستقبلها».

ويهدف المؤتمر إلى جمع نخبة من الأكاديميين والخبراء لمشاركة تجاربهم وتعزيز المعارف، واستعراض أفضل الممارسات التعليمية العالمية في مجال علوم الفضاء، وإطلاق مناهج متخصصة لتطوير هذا المجال وتعزيز ريادة الإمارات فيه، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم قطاع التعليم والابتكار على المستوى العالمي.

ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في مجال العلوم والتعليم، منهم: ويليام كانون مستشار علمي وخبير في علوم الأرض والفضاء، حاصل على درجات علمية من جامعتي كورنيل وويسترن واشنطن، ويملك خبرة واسعة في تصميم المناهج وتطوير الاختبارات المعيارية، وإنتيلا تريسكا خبيرة رئيسية في مجال «STEM» وتطوير المحتوى التعليمي، وتحمل درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية، ولديها خبرة طويلة في تطوير المناهج والتعلم الرقمي، وراشيل ديمر خبيرة رئيسية في تطوير المناهج التفاعلية وفقاً لمعايير التعليم العالمية، ومتخصصة في تصميم البرامج التعليمية التفاعلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويشكل هذا الحدث محطة بارزة في مسيرة تطوير المناهج العلمية المتقدمة في دولة الإمارات، وسط اهتمام واسع من الخبراء والمعنيين في المجال الأكاديمي. ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر في تقديم رؤى مبتكرة لدعم استراتيجيات التعليم الحديثة، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مناهج علوم الفضاء.