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"الدفاع" تنظم مؤتمراً للجاهزية البدنية للقوات البرية لدول مجلس التعاون

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"الدفاع" تنظم مؤتمراً للجاهزية البدنية للقوات البرية لدول مجلس التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الوزارة الدفاع عن تنظيم المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية للقوات البرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيُعقد في فندق إرث أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2025.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم وإدارة الأحداث المحلية والدولية وتعزيز الكفاءة والجاهزية البدنية، ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث في مجال الجاهزية البدنية الشاملة ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة التدريب البدني الشامل للعسكريين، بما يسهم في تعزيز القدرات البدنية والقتالية للقوات البرية، فيما سيتناول سبل تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، وتعزيز التعاون بين القوات البرية والمجتمع الرياضي في دول مجلس التعاون.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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