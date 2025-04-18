الامارات | «ضمان» تطلق حملة لتعزيز فهم التأمين الصحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، التابعة لمجموعة بيور هيلث، أول حملة من نوعها على مستوى دولة الإمارات، لتعزيز الوعي بالتأمين الصحي، وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بتغطياتهم التأمينية.

جاء إطلاق الحملة بالتزامن مع أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، لتسليط الضوء على أهمية التأمين الصحي، ودوره في دعم الصحة وجودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد والعائلات والمؤسسات من فهم المنافع التأمينية المقدمة لهم، وتصحيح المفاهيم الخطأ، وتزويدهم بمعلومات واضحة ومبسطة تساعدهم على استخدام التغطية التأمينية بكفاءة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، خالد عتيق الظاهري، إن «إطلاق الحملة ينسجم مع مساعينا الرامية إلى تبسيط مفهوم التأمين الصحي على مستوى الدولة، ومساعدة أفراد المجتمع على الاستفادة من تغطياتهم التأمينية بأفضل شكل ممكن»، مؤكداً أن «التأمين الصحي يجب أن يكون مصدر ثقة للجميع».

وأضاف الظاهري أن «هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الأهمية، لاسيما مع القرار المتعلق بجعل التأمين الصحي إلزامياً في الدولة. وبصفتنا شركة التأمين الصحي الرائدة، فإن مسؤوليتنا تتجاوز تقديم التغطية لتشمل دعم ثقة المتعاملين بالتأمين الصحي، وتعزيز فهمهم له، بما يواكب رؤية الإمارات في بناء مجتمع أكثر صحة».

وتشمل الحملة تقديم محتوى توعوي غني ومتنوع عبر مختلف قنوات «ضمان»، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني ونقاط الاتصال الخارجية في أنحاء الدولة، إضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو تعليمية ومواد مصوّرة وآراء خبراء للإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بالتأمين الصحي.

تهدف «ضمان» من خلال هذه الحملة إلى تحويل المفاهيم المعقدة في التأمين الصحي إلى معلومات سهلة ومفهومة للجميع، وتقديم محتوى مخصص يسهم في تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على إدارة تأمينهم الصحي بكفاءة وثقة.