الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان مطر مرخان الكتبي، ومحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في دبي، بمناسبة زفاف نجليهما مطر سلطان مطر مرخان الكتبي إلى كريمة عبدالله أحمد محمد المزروعي، وجابر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي إلى كريمة محمد عبدالله أحمد المزروعي.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، راجياً المولى عز وجل أن ينعم عليهما بحياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.