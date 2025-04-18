شباب الإمارات.. سفراء الابتكار والتسامح في «إكسبو أوساكا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أوساكا (وام)

يجسد سفراء الشباب المشاركون في جناح دولة الإمارات بإكسبو 2025 أوساكا- كانساي، الرؤية الوطنية في تمكين الكفاءات الشابة، وتعزيز حضورهم في المحافل الدولية، وذلك من خلال أدوارهم الفاعلة التي تبرز الهوية الإماراتية وترسّخ مكانة الدولة كمنارة للتسامح والابتكار والتواصل الحضاري.

وأكد عدد من سفراء الشباب من الكوادر الإماراتية على هامش مشاركتهم في هذا الحدث العالمي، أن تواجدهم في جناح الدولة يمثّل فرصة نوعية لنقل صورة واقعية عن طموحات الشباب الإماراتي وإنجازاته، والمساهمة في تعزيز الحوار الثقافي والمعرفي مع شعوب العالم.

وقال أحمد الدرعي، سفير شباب لجناح دولة الإمارات، أن مشاركته في إكسبو أوساكا تمثّل امتداداً لرحلة أكاديمية ومهنية بدأت في اليابان وتواصلت في وكالة الإمارات للفضاء، مشيراً إلى أن نقل تجربة الدولة في قطاع الفضاء إلى الجمهور العالمي من خلال قسم «استكشاف الفضاء» تسهم في تعزيز الوعي بالقدرات العلمية للدولة وتعكس ارتباط التقدم العلمي بجذور الهوية الثقافية الإماراتية.

وأشار إلى أن جناح دولة الإمارات سيشهد خلال الفترة المقبلة تنظيم فعاليات حوارية متخصصة في قطاع الفضاء، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، وذلك بهدف بحث فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، لافتاً إلى حرصه على تعزيز الحوار الثقافي بالاستفادة من خبراته في قطاع الفضاء والتعريف بوكالة الإمارات للفضاء.

واستعرضت سارة الصيعري، إحدى سفيرات الشباب في الجناح، رحلتهم التدريبية التي خضع لها الفريق المكون من 46 شاباً وشابة، من بينهم 24 إماراتياً، وذلك قبل انطلاق إكسبو 2025 أوساكا- كانساي بشهر، حيث تضمنت التدريبات مجالات متعددة من بينها البروتوكول، وفنون التعامل مع الزوار، والإجراءات المرتبطة بحالات الطوارئ.

وأوضحت الصيعري مهام السفراء التي تتوزع على ست محطات رئيسية في الجناح، يتناوبون بينها لتقديم شرح تفاعلي للزوار حول مضامين ورسائل الجناح بنحو سبع لغات، ما يعكس التنوّع الثقافي والانفتاح الذي تتميز به الدولة والجناح، مؤكدة على أن المشاركة تعزز من قدراتهم العملية وتوسّع من آفاقهم المستقبلية.

ومن بين سفراء الشباب المشاركين، أكد سيف طحنون، أحد سفراء جناح الدولة، على أن فترة التدريب المكثفة قبل انطلاق إكسبو مكنت السفراء الشباب من أداء الأدوار باحترافية في استقبال الزوار ومرافقتهم خلال جولتهم في الجناح التي تتراوح مدتها من 15 إلى 20 دقيقة، منوها على أهمية إبراز قيم الترحيب والضيافة التي تُعد جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية.

وأضاف سيف طحنون بأن سفراء الشباب يسهمون في بناء صورة إيجابية وشاملة عن دولة الإمارات لدى الجمهور العالمي، وذلك من خلال تفاعلهم المباشر وإيمانهم برسالة الجناح وأهدافه، لافتاً إلى الإقبال الواسع الذي يشهده الجناح من الزوار المقيمين في اليابان وخارجها.