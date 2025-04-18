الإمارات تدعو إلى حل أزمة السودان بقيادة أفريقية

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وام)

أكدت الإمارات أهمية الدور الأفريقي في معالجة الأزمات الإقليمية بما في ذلك في السودان، وأهمية اتخاذ المنظمات الدولية موقفاً أكثر حزماً فيما يتعلق باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين، مجددةً دعوتها للتوصل إلى حل بقيادة أفريقية.

والتقت معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، معالي الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكينيا، وفرص توطيد الروابط بين الشعبين والتعاون عبر المجالات كافة.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد على هامش «مؤتمر لندن حول السودان» الآراء حول الأزمة الحالية في السودان والجهود الإقليمية لدعم حل سياسي يحظى بموافقة الطرفين حول أهمية التعاون البناء مع الشركاء في أفريقيا بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد».

كما شددت دولة الإمارات على أهمية الدور الأفريقي في معالجة الأزمات الإقليمية بما في ذلك في السودان، وجددت دعوتها للتوصل إلى حل بقيادة أفريقية.

كما جددت معاليها التأكيد على «أهمية دور الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان وتحقيق عملية انتقالية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية».

كما سلطت الضوء على أهمية اتخاذ المنظمات الدولية - بما في ذلك الأمم المتحدة - موقفاً أكثر حزماً فيما يتعلق باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين.

حضر الاجتماع منصور أبوالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

ويوم الثلاثاء الماضي، ترأست معالي لانا نسيبة، وفد دولة الإمارات في «مؤتمر لندن حول السودان»، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وعُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والسعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

وسلّطت معالي نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الإمارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.

ودعت معاليها إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.